北海道・オホーツクの斜里町の川でサケを密漁したとして、ベトナム人の男ら４人が逮捕・送検されました。警察はＳＮＳでつながる「匿名・流動型犯罪グループ」いわゆるトクリュウとみて調べています。逮捕・送検されたのは、ベトナム国籍の自称・技能実習生グェン・ダン・コア容疑者と、全て自称の千葉県の明神龍一容疑者ら４人です。４人は２０２４年１０月月２日、斜里町朱円の海別川左岸で、網を使ってサケ２９匹を