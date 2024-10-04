大阪ガスは4日、二酸化炭素（CO2）など温室効果ガスの排出削減量を売買する排出量取引を、生成人工知能（AI）が評価するシステムを開発したと発表した。削減量をごまかすといった「見せかけの環境対応（グリーンウォッシュ）」を短時間で見抜くことが可能になる。排出量の売買は世界的に広がっており、外部に有償でサービスを提供することも視野に入れる。開発したAIは、土に埋めるとCO2を削減する「バイオ炭」を使った計画書