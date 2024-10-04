歌手の氷川きよしが4日までにインスタグラムを更新。ホテルニューオータニでの近影を披露した。【写真】氷川きよし、“スタイル抜群”な全身ショット弾ける笑顔も（4枚）先日、「プライベートで大阪に来たでえー！やっぱり何回来ても大阪はええなあー。大阪、めっちゃ好きやねん」とつづり、美スタイル際立つ全身ショットを披露した氷川。昨日はラスベガスでの姿も投稿。そして今回は「ホテルニューオータニ東京でのディナ