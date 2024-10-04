公明党の石井啓一代表は4日、衆院選で自民党派閥裏金事件の関係議員への推薦依頼が来た場合の対応を国会内で記者団から問われ、個別に判断する考えを示した。「地元の公明党員や支持者が納得するかが一番重要なポイントだ」と述べた。関係議員が説明を尽くしているかどうかは「説明している方もいるし、そうでない方もいる」と指摘し、一部議員は不十分との認識を示した。