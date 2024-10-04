取材に応じる日本サッカー協会の佐々木則夫女子委員長＝4日、千葉市日本サッカー協会は4日、東京・国立競技場で26日に行われる女子日本代表「なでしこジャパン」の韓国との国際親善試合で、佐々木則夫女子委員長が監督代行を務めると発表した。佐々木氏は千葉市内で取材に応じ「なでしこがやるべき、攻守にわたってアグレッシブなパフォーマンスを示したい」と意気込んだ。8強だったパリ五輪後に池田太監督が退任。国内外の指