世界中のキッズと大人に愛されるピカチュウが大活躍するポケモン初の実写映画『名探偵ピカチュウ』が、本日『金曜ロードショー』（日本テレビ系／毎週金曜21時）で放送される。同作には、ファミリー映画の決定版『ホーム・アローン』のネタが盛り込まれているのでチェックしてみて欲しい。【写真】かわいいのになんか“おっさん”ぽいピカチュウ？映画『名探偵ピカチュウ』場面写真本作は、青年ティムとピカチュウが手を組ん