木下暖日と「原因は自分にある。」の吉澤要人がダブル主演する映画『BLUE FIGHT 〜蒼き若者たちのブレイキングダウン〜』より、特報映像とメイン写真が解禁された。【動画】少年院からブレイキングダウン出場を目指す熱い不良バトル凝縮！映画『BLUE FIGHT』特報“1分間で最強を決める”斬新なコンセプトで、これまでの格闘技の常識を壊して熱烈な支持を受けてきた格闘技イベント・ブレイキングダウン。その顔ともいえる格闘