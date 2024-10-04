sajiが、11月27日にリリースする3rdミニアルバムのタイトルが『ユーフォルビア』になることが発表された。ユーフォルビア属の“シラユキヒメ”という花をイメージして制作された本作には、冬にピッタリな珠玉のラブソングが詰め込まれている。そして収録曲の中から「さよならも言わずに」が10月16日から先行配信されることも決定した。「さよならも言わずに」はかつてライブ会場限定でCDが販売されファンの間では根強い人気を誇っ