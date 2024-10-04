お笑い芸人の小籔千豊が4日までに、自身のインスタグラムを更新。プロ野球選手と偶然遭遇したことを報告し、ファンを驚かせた。【写真】小籔千豊、大好きな阪神の選手とお宝2ショット小籔は「インスタは自慢、イキリ、告知のものと承知してますイキらせて下さい」とつづり、阪神タイガースの佐藤輝明選手と写る2ショットを投稿。駅のホームで撮影された写真には、カメラに向かってほほ笑むふたりが収められている。また、