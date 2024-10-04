秋の行楽シーズンに合わせて、大分空港に旬を迎えた「カボス」を浮かべた足湯が登場し、利用者が旅の疲れを癒しています。 【写真を見る】「こんな空間があってうれしい」大分空港の足湯が「かぼす風呂」に行楽シーズンに合わせて特別仕様 大分空港の「かぼす風呂」は秋の行楽シーズンで観光客が増えるこの時期に合わせて、県の特産品の良さを多くの人に知ってもらおうと開催されています。 足湯には50個の