go!go!vanillasが11月6日にリリースするニューアルバム『Lab.』の収録内容が発表された。本作には「SHAKE」「平安」「来来来」「Persona」などのシングル曲を含む全10曲が収録。あわせて収録楽曲のトラックリストも公開されている。初回限定盤には、ここでしか見られないスペシャル編成のスタジオライブを収録。ティザー映像も公開されている。ショップ別特典の絵柄も公開。初回限定盤収録のスタジオライブの様子が収められたもの