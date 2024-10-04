石破茂首相は４日に衆参両院の本会議場で、就任後初めてとなる所信表明演説を行った。冒頭で石破首相は「全身全霊をささげ、日本と日本の未来を守り抜く。政治資金問題で失われた政治への信頼を取り戻し、納得と共感をいただきながら、安全安心で豊かな日本を再構築する。それが政治の責任です」と述べた。自民党?政治とカネ?問題については、収支報告書に不記載があった同党議員１人ひとりに反省を求め、自身も説明責任を果