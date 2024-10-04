モデルでタレントの益若つばさが４日に自身のＳＮＳを更新。「ＰＯＰＴＥＥＮ」モデルＯＧの集合ショットを公開した。この日、インスタグラムで「くみっきー出産間近ということでみんなでお家に遊びに行ったよ」と、「くみっきー」ことモデルの舟山久美子の自宅を訪れたことを報告。あわせて、ファッション雑誌「Ｐｏｐｔｅｅｎ」のＯＧ・村田莉、松岡里枝、廣瀬麻伊、西川瑞希が集合していたことを明かし、「実はみんなとは