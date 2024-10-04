◆女子プロゴルフツアースタンレーレディスホンダ第１日（４日、静岡・東名ＣＣ＝６６１０ヤード、パー７２）第１ラウンドは悪天候によるコースコンディション不良のため開始が４時間半遅れ、日没サスペンデッドとなり、１人も競技を完了できなかった。河本結（リコー）が１２ホールを終えて５アンダーで暫定トップに立っている。１打差の２位に渡辺彩香（大東建託）、柏原明日架（富士通）、安田祐香（ＮＥＣ）、アマチュ