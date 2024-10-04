雲海広がるカナス風景区の美しい秋景色中国新疆ウイグル自治区【新華社ウルムチ10月4日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州アルタイ地区の喀納斯（カナス）風景区は秋を迎え、一帯が雲海に覆われる景観が見られた。雲や霧は軽いベールのように山間を漂い、変化し、青い山と緑の森が見え隠れし、仙境のような美しい景色が広がっている。（記者/阿曼）