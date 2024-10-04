［ロンドン４日ロイター］ - Ｓ＆Ｐグローバルが４日発表した９月の英建設業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）は５７．２と、２０２２年４月以来の高水準だった。８月の５３．６から上昇し、ロイターがまとめた市場予想の５３．３を大幅に上回った。土木建築が急増したほか、住宅建設も上向いた。借り入れコストの低下に加え、７月の総選挙で労働党が圧勝し政局が安定したことが支援要因となった。ただ、投入コストの上昇ペー