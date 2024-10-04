◆男子プロゴルフツアーＡＣＮ選手権第２日（４日、兵庫・三木ＧＣ＝６９９３ヤード、パー７１）第２ラウンドは午後５時４７分、日没によるサスペンデッドのため４組１２人がホールアウトできなかった。前週優勝の幡地隆寛（ディライトワークス）、小平智（Ａｄｍｉｒａｌ）が通算１２アンダーで暫定首位。１打差３位に平本世中（せじゅん、フリー）がつけている。昨年大会覇者の稲森佑貴（国際スポーツ振興協会）、金谷拓