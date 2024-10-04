初々しい姿を披露しました。加賀市山中温泉の新花芸妓2人が各旅館にお披露目され、今後の意気込みを語りました。山中温泉の旅館を訪れたのは新花芸妓の「文華」さんと「すず音」さんの2人です。「すず音と申します。よろしくお願いいたします」 山中芸妓としては9年ぶりとなる新花で、温泉街の各旅館をまわり、芸妓姿を披露しました。文華さん：「初めてこの姿で踊らせていただくので、いつも以上に気合入れて頑張っていきたい