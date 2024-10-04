17年のNHKマイルCを制したアエロリットの半弟となるガルダイア(牡2、美浦・国枝栄厩舎)が、日曜東京5Rの2歳新馬(芝1800m)でデビュー勝ちを狙う。 ガルダイアは父エピファネイア、母アステリックス、母の父ネオユニヴァースの血統。半姉のアエロリットは17年のNHKマイルCとクイーンS、18年の毎日王冠の覇者。母系は優秀で、近親にはハーツクライやラッキーライラック、ミッキーアイルやノ