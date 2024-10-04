ORANGE RANGEのギタリスト兼リーダー・NAOTOのソロ名義“naotohiroyama”が、新曲「sun」を10月30日にリリースする。6トラック連続リリース第3弾となる本楽曲は、テクノ・ミュージックのルーツを反映した、躍動感のあるビートと絶妙なバランスで、それぞれの音質感を繊細なディテールで突き詰めて制作した作品だという。また、12月6日には和歌山県の新宮市にある、銀行をリノベーションした会場・COLORsにて、リリースパーティーの