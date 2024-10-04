日章学園高の高岡伶颯は2023年のアジア杯とW杯で海外を意識イングランド1部プレミアリーグのサウサンプトン加入が内定した日章学園高のFW高岡伶颯が10月3日に加入記者会見を実施。18歳となる2025年3月に正式契約予定のなかで、“世界を意識した瞬間”を明かしている。超高校級タレントとして注目を集めた高岡は、2023年にインドネシアで開催されたU-17ワールドカップ（W杯）で4ゴールを挙げ、日本の決勝トーナメント進出の立役