フェンダーから、blink-182のベーシスト、マーク・ホッパスの新シグネイチャーモデル『Limited Edition Mark Hoppus Jaguar Bass』が発売された。このベースは、マークが現在ステージで使用しているモデルと同じ仕様となっており、マークが奏でるトーンを正確に再現。マークお気に入りのFenderベースの要素を融合させたジャガーボディに、カスタムデザインのジャズベーススタイル“C”シェイプネックを組み合わせ、さらに高出力の