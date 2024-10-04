メ～テレ（名古屋テレビ） 4日午前、岐阜市の交差点で幼稚園バスと軽自動車が出合い頭に衝突し、園児1人が軽いけがをしました。 警察によりますと、4日午前9時ごろ、岐阜市柳津町蓮池の信号のない交差点で、幼稚園バスと軽自動車が出合い頭に衝突しました。 幼稚園バスには運転手の男性(70)と女性教師(30)、それに4歳と5歳の幼稚園児7人の計9人が乗っていて、このうち5歳の男の子の園児が顔に軽いけがをしました。