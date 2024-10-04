メ～テレ（名古屋テレビ） 活火山の焼岳が近い岐阜県高山市の小学校で、子どもたちに火山について理解を深めてもらう授業がおこなわれました。 栃尾小学校は活火山の焼岳から直線距離で約7キロの場所にあります。 4日は火山についての理解を深め、火山と共生する地域作りを進めていこうと、金沢大学の教授らを講師に招き、焼岳について学ぶ授業が行われました。 1、2年生の教室では災害が起きた時の自分の身の守り