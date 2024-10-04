メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県の伊勢シーパラダイスで、水族館の中を散歩するペンギンが、SNSで話題となっています。 ペタペタと水族館の中を歩くペンギンたち。 伊勢シーパラダイスでは、夏休み明けで客が少ない9月初旬にペンギンが水族館の中を散歩する様子をSNSに投稿したところ、5日間で12万ほどの「いいね」がつき、話題になりました。 そんなきっかけで始まったこのイベント。4日は、8羽のフ