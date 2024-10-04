左から：アダストリア グローバルワーク営業本部長 太田訓氏、アダストリア 代表取締役社長 木村治氏アダストリアが運営する「グローバルワーク」は、今年9月末にブランド誕生30周年を迎えた。今回30周年を記念して、これまでのブランドの変遷や今後の事業戦略などを説明する「ブランド30周年記念 グローバルワーク事業戦略発表会」を10月3日に開催した。アダストリアは売上高においてアパレル業界3位のブランドであり、アダストリ