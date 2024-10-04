メ～テレ（名古屋テレビ） 10月27日に行われる見込みの衆議院選挙に向けて、岐阜市では、候補者のポスター掲示板の設置が始まりました。 岐阜市の美江寺公園では午前9時ごろから、作業員5人ほどが、小選挙区岐阜1区の候補者のポスター掲示板の設置作業を行いました。 「ポスター掲示場や投票所、開票所の確保を現在急ピッチで進めている段階。1人でも多くの方に、投票所に足を運んでいただけたら