カンテレ・フジテレビ系“月10ドラマ”『モンスター』（14日スタート、毎週月曜後10：00）の主人公・神波亮子（趣里）の法廷衣装が、パリコレデザイナー・森永邦彦氏がデザイナーを務める「アンリアレイジ（ANREALAGE）」によるオリジナルであることが4日、発表された。【場面写真】黒バージョンも！個性が光る趣里の法廷衣装同ブランドは、森永氏が2003年に設立した日本のファッションブランド。14年にパリコレデビューし、