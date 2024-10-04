「恋心が芽吹く頃〜Blooming Days〜」 アジア中にブームを巻き起こした台湾ドラマ「泡沫の夏」(2010年)をはじめ、初期の華流ブームを牽引してきた名優ピーター・ホー(何潤東)。時代劇「月に咲く花の如く」(2017年)では愛情深い若旦那役を演じ、日本でも大きな支持を集めた彼が、ロマンス時代劇「恋心が芽吹く頃〜Blooming Days〜」(2023年)では一癖も二癖もある"策略家の若様"を好演。権力争いの渦中で真実の愛に目覚めていく