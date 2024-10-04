“ジャパンカルチャーフェスティバル”は、“日本の伝統文化や大衆文化・伝統芸能を懐しみ、後世に伝え世界に発信する”をテーマに、「伝統文化」「食文化」「屋台体験」「パフォーマンス」「エンターテインメント」の5つのコンセプトで構成されています。 ジャパンカルチャーフェスティバル “ジャパンカルチャーフェスティバル”は、“日本の伝統文化や大衆文化・伝統芸能を懐しみ、後世に伝え世界に発信する”をテー