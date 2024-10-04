ダスノンは、2024年10月1日より中古住宅の売買仲介を開始しました。 ダスノン「中古住宅の売買仲介」 ダスノンは、2024年10月1日より中古住宅の売買仲介を開始。 ■売買仲介＋リノベーション事業『リモデール』の概要中古マンションや一戸建ての購入と総合リフォームを併せて検討の方へ向けたサービスです。同社にて従前提供していたリノベーションサービス『リモデール』を引き続き提供すると共に、多くの中古住宅