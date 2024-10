OFS GALLERYでは、Lina Suenaert (リナ・スエナート)による個展「Stealing The Show」を2024年10月24日(木)〜11月11日(月)に開催。 OFS GALLERY「Stealing The Show」 OFS GALLERYでは、Lina Suenaert (リナ・スエナート)による個展「Stealing The Show」を2024年10月24日(木)〜11月11日(月)に開催します。展示開催に合わせて、新刊となる『NO DOGS NO MORE』も発表します。Linaはベルギー出身のビジュアル・アーティス