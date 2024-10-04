自分のことって、自分じゃなかなかわからないもの。今回は直感で選んだ答えから「意中の彼に対するあなたにあったアピール法」を診断します。友達や彼にもやってもらったら、知らなかった新しい一面に気づけるかも♡自分に当てはまる答えの指示に従って進んでください！Q1の設問以降は答えの指示に従って進めてね！ Q1わがままなほうだと思う ▶YES⇒Q3へNO⇒Q2へQ2目標を持ったら頑張るほうだ&