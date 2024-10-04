ボートレース津のヴィーナスシリーズ第14戦「BOATBoyCUP」は5日目が終了した。22年7月→今年3月と当地ヴィーナスシリーズを連覇している浜田亜理沙が5日目10R準優を押し切って優出一番乗りを決めた。「数字はないエンジンだけど前検から力強さを感じていました」。3日目まで予選トップを走りながら予選ラストの12R1号艇で2コースの平川に捲られ4着。その教訓を生かし、隙を見せることなく逃げ切った。「3連覇？みんな強い