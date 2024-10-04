経済産業省は、全国で書店が減少する中、経営課題をまとめたレポートを公表しました。今後、関係省庁と連絡会議を設置して書店支援の取り組みを強化していく方針です。ネット通販や電子書籍の普及などを背景に全国で書店が減少する中、経済産業省は今年3月にプロジェクトチームを立ち上げ、書店が抱える課題などについて、経営者などを対象にヒアリングを続けてきました。4日に公表されたレポートでは、30項目を超える経営課題が示