「TRY！YAMANASHI！」キックオフイベントの記念撮影山梨県は、スタートアップやものづくりといった枠組みにとらわれず、幅広い分野での新事業の創出や成長・飛躍を支援する新事業共創プラットフォーム「TRY！YAMANASHI！」を9月25日から始動した。同日には、アミューズヴィレッジ（富士河口湖町）で新事業共創プラットフォーム「TRY！YAMANASHI！」のキックオフイベントを開催した。また、同イベントに合わせて、山梨県内新事業メ