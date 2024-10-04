【ワシントン＝田島大志】米大統領選の共和党候補であるトランプ前大統領のメラニア夫人は３日、「女性の個人の自由は妥協の余地がない」と述べ、人工妊娠中絶を念頭に女性の権利擁護を訴える動画を発表した。大統領選でトランプ氏と対決する民主党のハリス副大統領の主張に近いもので、波紋を広げている。動画は、近く発売される自らの回顧録の宣伝のためにＳＮＳに投稿された。回顧録を入手した英紙ガーディアンによると、本