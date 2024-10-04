大谷翔平選手などが出場した去年のWBC準々決勝の日本対イタリア戦のチケットを定価のおよそ10倍で転売したとして、57歳の会社員の男性が書類送検されました。チケット不正転売禁止法違反の疑いで書類送検されたのは、都内の会社員の男性（57）で、去年3月にあったWBC日本対イタリア戦の1枚7000円のチケットを、都内の女性（40代）に4枚28万円で転売したなどの疑いがもたれています。男性は巨人戦のシーズンシートを複数席契約して