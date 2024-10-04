サッカーJ3、AC長野パルセイロと松本山雅FCが対戦する信州ダービーが５日、行われます。長野市の小学校ではパルセイロを給食で応援しようと、チームカラーに染まった特別献立が提供されました。長野市の篠ノ井東小学校です。給食の時間に運ばれてきたのは…。児童「すげえ」スープにはニンジンやカボチャ餅団子で作られたオレンジ色のサッカーボールが。サラダにはオレンジの勝ち