東京・北区の公園で爆発があったとの通報があり、警視庁が調べています。【映像】爆発が確認された清水坂公園午後5時すぎ、北区十条仲原の清水坂公園で「男が物を置いていったら爆発した。ものが散乱している」と、目撃者から110番通報ありました。捜査関係者によりますと、公園で何かが爆発したという事実は確認しているということです。これまでのところけが人は確認されていません。警視庁は何が爆発したのか特定を急ぐ