タレントのつちやかおりが10月1日に自身のアメブロを更新。次女・花音さんと満喫した沖縄旅行での様子を公開した。この日、つちやは「バカンス第二弾」というタイトルでブログを更新し「なぜか雨降らず」「スパで癒され サンセットビーチを歩き」と海をバックにした花音さんとの2ショットを公開。「夜は沖縄料理を食べて ブルーシールでソフトクリーム食べて」と滞在中の様子を明かし、堪能した料理やスイーツを手にした自身の写真