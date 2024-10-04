野田サトルの人気漫画を実写化した映画『ゴールデンカムイ』の続編となるドラマシリーズ「連続ドラマＷ ゴールデンカムイ −北海道刺青囚人争奪編−」が、いよいよ10月6日よりWOWOWにて独占放送・配信される（毎週日曜日午後10時、全9話、第1話無料放送・配信）。先日には有坂閣下役を浅野和之が務めることが発表され、「再現度高すぎ」と大反響を呼んでいる。明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金をめぐる三つ巴の