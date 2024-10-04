今回、Ray WEB編集部は文化祭について読者に話を聞いて漫画にしてみました。ウェンディ役をやりたい女子が多数いる様子…。この後、ウェンディ役は誰がどのように勝ち取るのでしょうか！？そして、再度起こるバトルは何をめぐって…！？原案：Ray WEB編集部作画：kyoko.あわせて読みたい💖【後編】【文化祭】劇の役決めでまさかの事態に…！“可愛い役”をめぐってクラスの女子が分裂！？