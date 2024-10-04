■10月でも富士登山“強行”なぜ続出？10月にもかかわらず、富士登山を“強行”する人の姿が次々と。直撃取材しました。富士山が閉山してから約1カ月。3日に富士吉田口の5合目を訪れると、通行止めのバリケードから次々と人の姿が。3日、富士山山頂の最低気温は1.7℃。強い風と濃霧が広がるなか、5合目にも多くの観光客が。毎年10月下旬になると、富士山周辺では真っ赤な紅葉を楽しむことができます。富士山とモミジの共演