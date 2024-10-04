10月から最低賃金が引き上げられましたが、景気が厳しい中、雇う側はもちろん働く側も手放しには喜べない事情があるようです。 【写真を見る】最低賃金 全国の時給平均1055円にアップ…でも“103万の壁” 「バイト減らすしか…」働く側・雇う側それぞれの不安 時給1055円。10月1日から上がった最低賃金の全国平均額です。引き上げ幅は過去最大。東海3県では…愛知県が22円高い1077円で全国で5番目。三重県はそこから54円安い1023