大きな病院になるほど、待ち時間は長い傾向にありますよね。ある日、足をひねって病院に来たところ、診察まで120分待つことになったスズキさん。じっとしていないといけないし、暇つぶしのアイテムを持ってきたわけでもなく、本当にやることがない…。そんな時に試してほしい、あっという間に時間が過ぎる遊びとは？周囲を見渡せば、面白いことがあるかも病院の受付ロビーや廊下には、折り紙や人形が装飾されていることがあります