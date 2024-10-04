福井市が公募した介護サービス事業者の情報を特定の業者に漏らしたとして、警察が、4日、副市長を書類送検しました。地方公務員法違反の疑いで書類送検されたのは福井市の小寺正樹 副市長59歳です。小寺副市長は、福祉部長を務めていた2022年6月下旬、市が地域密着型の介護サービスを運営する事業者を募る際に、申請した事業者の名前などを元市職員で社会福祉法人の70代男性に漏らした疑いがもたれています。副市長「情報を漏らし