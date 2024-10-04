伝統の唄と踊りを受け継ぐ石川県加賀市の山中芸妓、年々担い手が減っていましたが、4日、新たに2人の新花が加わりました。芸妓のデビューはなんと9年ぶりです。加賀市の山中温泉は、江戸時代から伝わる伝統民謡「山中節」を、芸妓の歌と踊りと共に楽しむことができる温泉街として知られています。9年ぶりの新花の芸妓、地元旅館へあいさつ回りこの伝統芸能を継承する新たな山中芸妓が「すず音」さんと「文華」さん。着物姿に白塗り