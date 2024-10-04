今回は潮干狩りのお話。これも釣りってことでええよね？（笑）潮干狩りが大好き。いつも行くのは江戸川。ホンビノス貝、あさり、しじみ、沖しじみが獲れるけど、沖しじみは厄介。見た目はホンビノス貝だけど、砂抜きができないから「美味しそう」と思って食べるとジャリっと砂を味わうことになってしまう。行った時間が遅いせいか、あんまり獲れず。水位が膝下くらいの場所ではなんとかゲットできました。ここでは、バーベ