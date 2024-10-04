今回は、ポストBTSと囁かれている韓国のボーイズグループ・RIIZE（ライズ）の顔立ちの秘密に迫る！特にスペシャルなビジュアルを持つメンバーであるウォンビンを、「R.O.clinic（アールオークリニック）」（東京・渋谷区）の呂秀彦院長に分析してもらい、美容整形のヒントにしたい。X男：ウォンビンって、俳優のウォンビンじゃないの？M子：違うんです。かつてブームになったウォンビンもカッコいいですけど、今回はライズのメ